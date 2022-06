Bassano del Grappa, crolla la tettoia del palco di Elisa: terrore, feriti e sospetti

27 giugno 2022 a

Attimi di paura a Bassano del Grappa, in provincia di Vicenza, dove all’improvviso la tettoia del palco montata per il concerto di Elisa ha ceduto. Il concerto era previsto per domani, martedì 28 giugno, ma al momento risulta cancellato come conseguenza di quanto accaduto: per fortuna le conseguenze non sono gravi, ma due persone sono rimaste ferite a causa del crollo e sono state prese in cura dal personale del Suem.

Stando alle prime ricostruzioni, l’incidente - che è avvenuto al parco ‘Ragazzi del 99’ - si è verificato poco dopo il montaggio della tettoia. Quest’ultima si è piegata di 45 gradi ed è crollata sulla base del palco, ferendo in maniera non grave due operati. Immediato l’intervento sul posto dei vigili del fuoco di Bassano del Grappa, seguiti dal personale di Spisal e forze dell’ordine. Un’autogru è stata incaricata della rimozione della tettoia caduta sul palco.

Contattati telefonicamente da Repubblica, gli organizzatori del tour di Elisa hanno chiarito che il palco non è stato realizzato da loro, ovvero dalla Friends & Partners. “Non è di competenza nostra - ha spiegato Ferdinando Salzano - ma della produzione del festival che organizza l’evento. Non è insomma una nostra produzione, siamo soltanto ospiti con lo show di Elisa”. La data di domani è quindi stata cancellata: a Bassano del Grappa sarebbe dovuto iniziare il tour “Back to the Future” dedicato alla salvaguardia dell’ambiente.

