"Meteo, vi spieghiamo il nostro errore": tutti i modelli contraddetti, un caso mai visto prima

29 giugno 2022 a

a

a

Arrivano scuse da 3BMeteo, colpa delle previsioni per la serata di martedì 28 giugno. Sul sito, infatti, si legge: "Ieri anche 3bmeteo ha commesso un errore importante sulla previsione di una buona parte della Lombardia, specie centro occidentale, nonché del Piemonte orientale". I temporali che dovevano esserci in serata, infatti, non ci sono stati. Il motivo? Il cambio di rotta del vortice che in serata doveva risalire dalla Liguria. Quest'ultimo, stando agli esperti, ha deviato invece verso est, "contraddicendo tutti i modelli previsionali". Per questo le partecipazioni hanno interessato le province lombarde orientali, saltando Lombardia occidentale e Piemonte orientale.

Da qui le scuse ai lettori: "A volte commettiamo degli errori, ma questa tipologia purtroppo va oltre ogni nostra possibilità e rientra nella casistica della meteorologia, una scienza ad oggi ancora non esatta. Ci auguriamo tuttavia che anche spiegandovi il motivo di errori di cosi ampia portata possa consolidarsi il rapporto con voi".

D'altronde il meteo negli ultimi tempi sorprende tutti: temperature da record e siccità stanno interessando l'Italia intera con conseguenze a dir poco preoccupanti. Eppure, è il timore dei meteorologi, siamo solo all'inizio: Caronte, l'anticiclone africano, ci accompagnerà per tutta settimana prossima quando il termometro segnerà ancora rosso.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.