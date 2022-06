Joe Biden al vertice Nato: "Più truppe e difese aeree in Italia"

29 giugno 2022 a

a

a

Venti di guerra spirano anche sull'Italia. Venti di guerra soffiati niente meno che da Joe Biden, il presidente degli Stati Uniti che ha parlato al vertice Nato a Madrid. E ha spiegato, chiaro e tondo, che "la Nato sarà rafforzata in tutte le direzioni e in ogni ambito: terra, aria e mare". E ancora, ha aggiunto: "Dispiegheremo capacità aeree aggiuntive e altre capacità in Germania e in Italia".

Già, il presidente a stelle e strisce ha direttamente citato l'Italia, aggiungendo che anche gli Usa rafforzeranno la loro presenza militare nel nostro Paese, soprattutto dal punto di vista della difesa aerea. "Gli Usa e i suoi alleati dovevano fare un passo avanti, lo stiamo facendo", ha rimarcato.

Poi, Biden è entrato un poco di più nel dettaglio: "Qui in Spagna lavoreremo con il nostro alleato per aumentare i cacciatorpedinieri che abbiamo nella base navale di Rota, che passeranno da quattro a sei. In Polonia creeremo una sede per rafforzare la nostra collaborazione con la Nato. Avremo una brigata a rotazione di tremila soldati e altri tremila anche in Romania, manderemo due squadroni nel Regno Unito e difese aree addizionali e altre capacità in Germania e Italia".

"Inviamo un messaggio inequivocabile: la Nato è forte e unita. La Nato è pronta ad affrontare qualsiasi tipo di minaccia, in qualsiasi campo. E ora è più che mai necessaria", ha concluso Joe Biden il suo intervento.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.