Mascherine Ffp2, cambia di nuovo tutto: tutte le regole fino al 31 ottobre

Dovrà solo essere approvato in via definitiva e fino al 31 ottobre entrerà in vigore il documento siglato tra le parti sociali dove il datore di lavoro assicura la disponibilità di FfP2 nei luoghi al chiuso aperti al pubblico o dove non si può garantire il distanziamento di un metro.

Nella bozza in questione si legge: "Il datore di lavoro assicura la disponibilità di Ffp2 al fine di consentirne e impone ai lavoratori l’utilizzo nei contesti a maggior rischio e, comunque, in tutti gli ambienti di lavoro e in tutte le aree aziendali, senza alcuna esclusione, dove non sia garantito il mantenimento della distanza interpersonale di almeno un metro quale misura organizzativa di prevenzione dei contagi e quale obbligo che incombe per tutte le persone che, a qualsiasi titolo, si trovano in tali ambienti o in tali aree (ad es. fornitori, appaltatori, utenti, clienti….)".

Nella bozza, oltre a confermare il divieto di entrare nei luoghi di lavoro con 37,5 di febbre, si fa riferimento ai lavoratori fragili, maggiormente esposti ai rischi. Proprio nei loro confronti il datore di lavoro è tenuto ad adottare misure prevenzionali e organizzative per tutelarli: "Il datore di lavoro, in collaborazione con il medico competente, anche sulla base delle specifiche mansioni e dei contesti lavorativi, individua particolari gruppi di lavoratori ai quali fornire adeguati dispositivi di protezione individuali (Ffp2), avendo particolare riguardo ai soggetti fragili sulla base di valutazioni del medico competente".

