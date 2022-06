Meteo, la foto che sconvolge l'Italia, cosa è rimasto del lago di Bracciano

30 giugno 2022 a

a

a

Non c'è solo il Po a soffrire la siccità, anche per il lago di Bracciano la situazione è al limite. Situato a nord di Roma, i suoi livelli si sono abbassati rischiando che la Capitale subisca una drastica riduzione delle acque utilizzabili. Così come altri governatori di Regione, anche Nicola Zingaretti ha dichiarato lo stato di calamità naturale. La soglia sotto la quale l’acqua non può più essere utilizzata è infatti a -114 cm dallo zero. A che punto è il lago di Bracciano? A -110 cm.

Meteo horror: "Si sfonda il muro dei 42 gradi": incubo iniziato. Chi avrà le piogge

Ma non solo, perché sempre qui viene notato un abbassamento in media di 4 millimetri al giorno e, continuando così, a luglio non riuscirà a essere più una riserva d’acqua utilizzabile. Le stesse foto sui social mostrano il lago prosciugato. Una situazione drammatica in tutto il Lazio, dove a Roma, dall'inizio dell'anno, è piovuto il 63 per cento in meno e nella provincia si sono registrati in pochi giorni ben 496 interventi dei Vigili del Fuoco per spegnere altrettanti incendi.

Acqua, "cala l'emungimento": perché possono sparire le bottiglie dai supermercati

E ancora: l'Aniene è praticamente dimezzato rispetto alla portata media, il Tevere registra livelli più bassi anche del 'siccitosissimo' 2017, Liri e Sacco segnano il dato più basso in anni recenti e il lago di Nemi è di oltre 1 metro più basso del 2021.

"Governo di incapaci, pagano sempre gli italiani": siccità, la furia di Giorgia Meloni

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.