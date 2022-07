Vacanze 2022, “le più care di sempre”: le cifre del bagno di sangue italiano

02 luglio 2022 a

Le vacanze estive 2022 saranno le più care degli ultimi 50 anni, quindi praticamente di sempre. È quanto emerge dall’ultimo report del Codacons, che registra aumenti molto importanti per tutti i tipi di spostamenti, tra aerei, traghetti e carburanti. Stando alle stime dell’associazione, una vacanza di 10 giorni quest’anno costa tra il 15,5% e il 20% in più rispetto al 2021: si passa quindi da una media di 996 euro a persona a circa 1.195.

Il conto risulterà addirittura più salato per chi deciderà di trascorrere le vacanze all’estero, dato che le tariffe aeree stanno diventando proibitive: sono praticamente più che raddoppiate rispetto allo scorso anno, mentre per i voli nazionali si spende mediamente circa il 33,3% in più. Inoltre il Codacons fa notare che l’Istat ha registrato rincari fino a tre cifre per il comparto turistico, a cominciare dagli spostamenti. Nonostante ciò, due italiani su tre sono comunque sicuri di partire: difficile rinunciare all’unico momento di sole e relax dell’anno, soprattutto alla luce del Covid e della guerra.

Oltre al problema del traffico aereo, non va meglio per gli spostamenti in auto: in base agli ultimi dati Mite rielaborati dal Codacons, la benzina costa oggi in media il 27,7% in più rispetto allo scorso anno, il gasolio addirittura il 37% in più. Rincari che incideranno in modo pesante sulla spesa per il pieno, specie per chi percorrerà lunghe tratte e si sposterà dal nord al sud Italia.

