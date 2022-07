Livorno, in tangenziale ci va così: sconcerto, chi è quest'uomo

06 luglio 2022 a

Da "Come un gatto in tangenziale" a "In carrozzina in tangenziale", il passo è brevissimo. Sconcerto a Livorno, nel tratto di superstrada tra lo svincolo per il centro città e quello per Porto a Terra: un anziano a bordo della sua carrozzina elettrica percorreva senza alcun tipo di preoccupazione la strada a scorrimento veloce. Non è chiaro che l'uomo abbia imboccato la tangenziale per errore o perché, semplicemente, non si era accorto di aver imboccato un percorso proibito dal codice della strada, come riporta la Nazione.

Ovviamente l'insolita e pericolosa presenza ha mandato in tilt il traffico, con gli automobilisti costretti frenare pesantemente per non rischiare di travolgere il malcapitato. Risultato: lunghe file e tutto fermo. A lanciare l'allarme, spiega ancora il quotidiano toscano, sono stati gli stessi automobilisti, che hanno telefonato in tempo reale alla polizia municipale. A quel punto, è intervenuta in tangenziale una volante e che a mo' di safety car sui circuiti di Formula 1 è si è frapposta tra la carrozzina elettrica e le altre auto. L'anziano così è stato messo in sicurezza dalla pattuglia dell'Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico e l'insolito mezzo è stato scortato fino all'uscita dalla superstrada, fino a raggiungere una strada percorribile. Non è dato sapere dove il signore si stesse recando.

