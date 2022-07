Sharm el Sheik, bimbo di Palermo morto: "La sua famiglia...", cosa non torna

07 luglio 2022 a

Tragedia a Sharm el-Sheik, dove una coppia palermitana stava trascorrendo le vacanze in un resort di lusso, a cinque stelle. Antonio e Rosalia avevano prenotato per due settimane, mai avrebbero immaginato che un viaggio da sogno si sarebbe trasformato nel peggiore degli incubi: il figlio Andrea, di sei anni, è morto nel giro di poche ore, probabilmente a causa di un’intossicazione alimentare.

La vicenda è tutta da chiarire - infatti la magistratura egiziana ha aperto un’inchiesta - ed è iniziata venerdì scorso, quando il piccolo ha cominciato a star male, accusando dissenteria e vomito. Poi anche i genitori hanno avvertito dolori e nausea, soprattutto il padre, che adesso si trova ricoverato in rianimazione con problemi cardiaci, polmonari e ai reni. La diagnosi della guardia medica vicina al resort è stata di intossicazione alimentare: sono state prescritte delle pillole a tutti e tre, ma il piccolo non è migliorato.

La coppia sostiene di aver sempre mangiato all’interno del resort, assicurandosi di bere soltanto acqua in bottiglia. Al momento sembra inspiegabile il modo in cui un’intera famiglia si è intossicata: fatto sta che padre e figlio hanno iniziato a stare così male che la donna ha chiamato un’ambulanza. Purtroppo in ospedale non c’è stato nulla da fare per il bambino, nonostante i tentativi di rianimarlo andati avanti per circa un’ora.

