Salvatore ammazzato da api e calabroni, trappola nel casolare: choc a Messina

Salvatore Ruggeri, operaio di 59 anni, è morto dopo essere stato assalito da uno sciame di api e calabroni mentre andava al lavoro. Non c'è ancora certezza, ma è probabile che la causa del decesso sia stata uno shock anafilattico. E' successo ieri a Letojanni, in provincia di Messina. L'attacco sarebbe avvenuto dopo che l'uomo ha aperto un casolare. Lì dentro ha trovato gli insetti, che lo avrebbero colto di sorpresa e attaccato.

Il 59enne sarebbe stato punto soprattutto in faccia e sulla testa. Poi avrebbe avuto solo il tempo di chiamare un suo amico al telefono per chiedere aiuto. Ma quando i soccorsi sono arrivati sul posto, lui era già esanime. Stando a quanto riporta oggi la Gazzetta del Sud, Ruggeri è morto subito dopo il suo arrivo in ospedale. In ogni caso, per stabilire con certezza la causa della morte è stata disposta l'autopsia al Policlinico di Messina.

Salvatore Ruggeri, addetto al verde pubblico per il Comune, gestiva - insieme alla moglie - una ditta che si occupa di lavori di edilizia. L’uomo era andato in un suo appezzamento di terreno per alcuni lavori, in contrada San Filippo, al confine col territorio di Forza d’Agrò a Fondaco Parrino. Lì sarebbe stato attaccato dagli insetti.

