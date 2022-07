Sharm el Sheik, intossicazione? "Cosa si vocifera": il sospetto dietro la morte di Andrea

09 luglio 2022 a

Ci sono ancora troppi misteri dietro la morte di Andrea Mirabile, il bimbo di sei anni morto mentre era in vacanza con i genitori a Sharm el Sheikh. Il piccolo, stando alle prime ricostruzioni, sarebbe morto a causa di un'intossicazione grave. La stessa che ha costretto il padre a un ricovero urgente. "Sono entrato a salutare mio figlio - racconta Antonio Mirabile, il nonno del bimbo, una volta che la coppia è tornata in Italia ed è stata portata in ospedale - ma non fanno avvicinare nessuno, le sue condizioni sono ancora troppo precarie, mi fa sperare il fatto che stia migliorando".

E ancora, disperato e incredulo per quanto accaduto: "Che cosa è successo non lo so, secondo me è stato qualcosa che hanno mangiato. Certo, il fatto di averli a casa adesso dà un poco di conforto, ma Andrea non c'è più. E dire che doveva essere una bella vacanza".

Qualcosa in più si saprà fra due mesi, quando gli inquirenti egiziani renderanno noti i risultati dell'autopsia su Andrea. I tre, la mamma del piccolo incinta di quattro mesi, hanno accusato i sintomi venerdì, poi subito la situazione si è fatta grave. La famiglia non ha mangiato neanche una briciola fuori dai due ristoranti del complesso turistico per questo si ipotizza un'intossicazione. Nei loro piatti - si vociferava - potrebbe essere finito un alimento gravemente tossico cucinato per errore insieme con le vivande ben conservate. Ancora pero è tutto da chiarire.

