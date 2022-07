Firenze, perde il portafoglio con 20mila euro. Incredibile: dove era finito...

08 luglio 2022 a

a

a

Una storia incredibile: perde il portafoglio con 20mila euro dentro e lo ritrova con tutti i contanti. Il miracolo è avvenuto nella stazione di Santa Maria Novella a Firenze. Il luogo affollato e le la frenesia che spesso tocca da vicino le stazioni non ha impedito al malcapitato che aveva smarrito tutto di ritrovare i suoi soldi. A trovare il portafogli smarrito è stata la polizia ferroviaria che l'ha subito restituito al legittimo proprietario.

Benzina, dove non fare mai rifornimento: come vi rapinano in questi distributori

Protagonista della vicenda un turista straniero che una volta sceso dal treno a Firenze, alla stazione di Santa Maria Novella, si è subito reso conto di aver smarrito il suo borsello. Era sceso con tutti i suoi bagagli ma ha dimenticato sul treno il portafoglio. Immediatamente ha allertato la polizia ferroviaria.

L'arma finale del Fisco per stanare i furbi : ecco che cosa accadrà (a brave) alle nostre case

Il treno su cui aveva viaggiato era già ripartito. Così i poliziotti hanno allertato il capotreno che ha recuperato il borsello consegnandolo alla Polfer di Padova che era già stata allertata. Il turista ha ringraziato la polizia ed è potuto rientrare in possesso del suo denaro. Una storia a lieto fine come poche. Adesso il turista potrà continuare a godersi la vacanza senza problemi in Italia scoprendo le meraviglie del nostro Paese, da Nord a Sud.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.