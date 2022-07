Covid, il quadro italiano nel report: esplodono le reinfezioni, una nuova pandemia?

09 luglio 2022 a

Non accenna a segni di frenata l’andamento della pandemia in Italia. Anzi, secondo il report esteso settimanale dell'Iss sul Covid continuano a salire i casi segnalati, le ospedalizzazioni, i ricoveri in terapia intensiva e i decessi con le persone non vaccinate rispetto a quelle vaccinate che corrono un rischio fino a sette volte maggiore di morte e fino a 3,5 volte più alto di ricovero in terapia intensiva. Non solo: aumentano anche i casi di reinfezione, che risulta del 10,8% sul totale dei casi segnalati, in crescita rispetto alla settimana precedente (9,6%).

Rispetto all’età, dai dati in possesso dell’Istituto di Sanità risulta che il tasso di incidenza e il tasso di ospedalizzazione crescono in tutte le fasce: tra i 30-ì e i 39 anni si registra il più alto tasso di incidenza a 14 giorni, pari a 1.843 per 100.000, mentre nella fascia di età 0-9 anni si registra il valore più basso, 1.012 casi per 100mila abitanti. L’età media alla diagnosi dei soggetti segnalati nelle ultime settimane è stabile e pari a 48 anni. Il dato nazionale dell’incidenza è di 1.071 nella prima settimana di luglio rispetto a 763 del settimana precedente. Altro dato interessante che emerge dal bollettino Iss è che sono in aumento rispetto alla settimana precedente la percentuale di casi segnalati con stato clinico iniziale asintomatico (73%). Stabile, rispetto alla precedente settimana, la percentuale di casi tra gli operatori sanitari rispetto al resto della popolazione (2,4%).

