Covid, omicron non si ferma: ecco dove volano i contagi

La situazione epidemiologica dell’Italia continua a destare preoccupazione, dato che il Covid sta trovando terreno fertile in questa estate e sta facendo registrare numeri che non si vedevano da parecchio. I 142.967 contagi rilevati nelle ultime 24 ore sono infatti il massimo dallo scorso 28 gennaio: inoltre le vittime del virus sono 157, mai così tante dalla fine di aprile. L’Oms è tornata a farsi sentire, chiedendo ai governi di “rivedere le risposte” contro il Covid, che sta “correndo libero”.

Covid, contagi e morti: i numeri dello scandalo alle Poste, perché ha ragione Zangrillo

Il bollettino di oggi, martedì 12 luglio, rilasciato dal ministero della Salute dà conto di 142.967 contagiati, 97.438 guariti e 157 morti a fronte di 550.706 tamponi analizzati, con il tasso di positività che è stato rilevato al 26% (+5,9% rispetto a ieri). Per quanto concerne il sistema sanitario, la pressione sta salendo anche se per il momento resta ancora gestibile a livello nazionale: oggi il saldo dei ricoverati in reparti ordinari è +270 (9.724 posti letto attualmente occupati), mentre quello dei ricoverati in terapia intensiva è +15 (375) a fronte di 58 nuovi ingressi.

"Ora ha il turbo. E la sberla che ti dà...": Covid, Ilaria Capua prevede il peggio

“Le nuove ondate - ha dichiarato l’Oms - dimostrano ancora una volta che Covid-19 non è affatto finito. Il virus sta circolando liberamente e i Paesi non stanno gestendo efficacemente il carico di malattia in base alle loro capacità, sia in termini di ospedalizzazione dei casi acuti sia in termini di numero crescente di persone con Long Covid”.

