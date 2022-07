In Onda, Ilaria Capua: "Il Covid ora ha il turbo. Occhio alla sberla"

12 luglio 2022 a

a

a

"Questa variante - Omicron 5 - ha il turbo": Ilaria Capua, ospite di David Parenzo e Concita De Gregorio a In Onda su La7, ha parlato della nuova mutazione del Covid, parecchio contagiosa e ormai dominante ovunque. "In questo momento in cui ci si gioca le vacanze bisogna avere due attenzioni in più. Questa variante sta diventando dominante in tutto il mondo, negli Stati Uniti ha praticamente soppiantato tutte le altre". L'esperta ha ricordato che "questo virus rimarrà con noi" e che "anche un'influenza non è mai banale".

"I cervi americani contagiati dal Covid". Ilaria Capua, perché dobbiamo spaventarci

La Capua, poi, ha spiegato che il virus ha una sorta di propria autonomia: "E' come un'onda che ti dà una sberla". A quel punto, però, Parenzo le ha chiesto: "C'è chi dice che è giusto che il virus giri, così si crea un'immunità di gregge, perché tanto ormai si va molto meno all'ospedale e chi invece dice: attenzione, è ancora pericoloso, proteggiamoci. Lei che dice?". La professoressa allora ha risposto: "Non è mai bianco o nero, abbiamo una variante che colpisce moltissime persone e le fa stare male. Noi abbiamo le vacanze davanti che dobbiamo proteggere e per farlo dobbiamo proteggere noi stessi. Poi per fortuna questo virus è meno aggressivo perché c'è un'immunità che è quella che è. Ma questo non deve farci pensare che è finita".

Ilaria Capua a In Onda, il video

"Non fermano Omicron...": cosa ci aspetta tra poche settimane. scenario da incubo

L'appello della Capua è chiaro: "Dobbiamo gestire in maniera intelligente e responsabile questa situazione, con la quale dovremo convivere per un po', altrimenti il Paese avrà sempre questa palla attaccata al piede no?". E infine ha messo in guardia sulle conseguenze del virus: "Il Covid provoca il Long Covid, di cui sappiamo ancora poco. Allora è meglio non prenderlo e proteggerci. Dobbiamo investire nella prevenzione".

La terribile previsione di Ilaria Capua: "Fino a quando ci sarà il Covid"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.