Domenico, la morte misteriosa a 4 anni. La madre: "In ospedale, poi..."

Dopo la morte del piccolo Andrea Mirabile, un altro decesso scuote l'Italia. Si tratta del bimbo di quattro anni, Domenico Bandieramonte, finito in ospedale per un virus intestinale e infettato da un batterio morto dopo che quest'ultimo gli aveva devastato tutti gli organi e provocato un edema cerebrale. Il decesso è avvenuto all'ospedale di Taormina, dopo che lui e la sua mamma erano stati rimbalzati da un ospedale all'altro.

Tutto è iniziato il 29 giugno scorso, quando la mamma ha portato Domenico all'ospedale di Catania in seguito a un banale disturbo intestinale. Il piccolo è stato poi dimesso, ma il 4 luglio manifestava ancora diversi disturbi. Secondo la madre, Ambra Cucina, al bimbo è stato inserito un sondino nasale e da allora la situazione è precipitata. "I medici lo hanno trasferito a Messina - ha denunciato la madre - dove gli è stata riscontrata l'infezione di tutti gli organi a causa del batterio enterococco".

A pronunciarsi sul caso anche l'assessore alla Salute Ruggero Razza: "Sono personalmente addolorato per la morte del piccolo Domenico. È una notizia che mi sconvolge come amministratore, come uomo e come padre. Su mia disposizione il direttore sanitario dell'ospedale San Marco, Antonio Lazzara, ha già istituito una commissione di indagine interna composta dai direttori delle unità di Malattie infettive, Chirurgia pediatrica e dalla direzione medica di presidio ospedaliero". D'altro canto però il nosocomio si difende, spiegando che Domenico è stato sottoposto a cure intensive "ma il disperato quadro clinico non ha lasciato margine ad alcun miglioramento clinico. Pertanto a seguito di accurati esami diagnostici, e di una lunga procedura di accertamento di morte encefalica, ne è stato costatato il decesso". Spiegazioni che non soddisfano la mamma Ambra, così come non torna agli inquirenti la morte di Andrea Mirabile, il bambino di sei anni deceduto a Sharm El Sheik. Se inizialmente si era parlato di un'intossicazione alimentare, ora i magistrati potrebbero sentire i genitori per fare chiarezza su quanto accaduto.

