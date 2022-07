Torino, morta suicida l'ex compagna del portiere della Juventus: cosa hanno trovato in casa

16 luglio 2022 a

Camille Suzon Chantal Nell è stata trovata priva di vita, a inizio luglio, nell’appartamento che fino a qualche tempo fa condivideva con Pauline Peyraud Magnin, portiere della Juventus femminile nonché una delle migliori interpreti nel suo ruolo. L’unione civile risaliva al 2020, ma soltanto qualche settimana fa le due ragazze si erano lasciate: adesso è trapelata la notizia del suicidio di Camille, che avrebbe volontariamente assunto un mix di farmaci antidepressivi risultato letale.

Pare che la 27enne fosse entrata in una pesante depressione, forse anche a causa della rottura della relazione con Pauline, che ha ricevuto la terribile notizia prima ancora di scendere in campo in Italia-Francia. Il ritrovamento del corpo privo di vita di Camille è stato fatto in un appartamento situato nei pressi di piazza Solferino, a Torino. Non ci sono dubbi sulla volontarietà dell’assunzione del mix di farmaci, dato che Camille ha lasciato un messaggio in cui ha palesato la sua intenzione di suicidarsi.

Inoltre ha lasciato i codici per sbloccare il suo telefono e le password per accedere ai profili social: la 27enne è stata ritrovata ai piedi del letto, con vistose ferite provocate dai morsi di due grossi cani, un husky e un pastore tedesco. Originaria della Francia, Camille viveva a Torino per stare con la sua compagna, che comprensibilmente non ha voluto parlare di questo tragico avvenimento.

