Meteo, la profezia di Mario Giuliacci: piogge, quando finisce l'inferno

22 luglio 2022 a

a

a

La fase più dura del caldo sta per arrivare. Nei prossimi giorni si toccheranno picchi che superano i 40 gradi su diverse aree dell'Italia e come ricorda meteo Giuliacci, delle piogge nemmeno l'ombra. Ma ampliando lo sguardo fino al 5 agosto è possibile riscontrare una tale crescita delle temperature tropicali e afose che l’emergenza di siccità e termiche di fatto saranno ben presenti sul nostro territorio. L'apice dell'ondata di caldo sarà introno al 27 di luglio.

Meteo, la bolla africana si allunga: quando terminerà il caldo-killer

Ma attenzione: proprio subito dopo questa data ci sarà qualche cambiamento. Infatti dal 29 luglio potrebbe scattare un allentamento della presa del caldo e dell'anticiclone africano che persiste ormai da tempo sulla Penisola. Ci saranno alcuni temporali che interesseranno le zone alpine e prealpine. Le precipitazioni però non risolveranno il problema siccità. Infatti queste piogge potrebbero portare a un accumulo di 20-25 litri per metro quadro che a poco servono contro l'aridità della terra in questi giorno.

Meteo, Giuliacci-choc: "Qualcosa di enorme", cosa sta per travolgere l'Italia

Sul fronte temperature ci sarà un calo proprio dopo il 28-29 luglio con l'asticella che tornerà sui 33 gradi. Un livello che si avvicina alla media stagionale. Insomma la data da cerchiare sul calendario è quella del 28-29 luglio, in questi due giorni potrebbe esserci una lieve inversione di tendenza che si spera possa restare anche nel mese di agosto.