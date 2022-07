Formia, "è solo Covid": va a casa e muore. La tragica fine di questa donna: cosa è successo

25 luglio 2022 a

Aveva dei forti dolori al braccio sinistro e al petto e si è precipitata al pronto soccorso, a Formia, temendo di avere un infarto in corso. Quando è arrivata in ospedale però, i medici le hanno fatto un tampone e hanno visto che era positiva al Covid. Forse per questo hanno ricollegato i dolori al virus e in un'ora e mezza l'hanno dimessa.

Peccato però, che una volta tornata a casa, la donna, 68 anni, si sia sentita ancora male morendo subito dopo sotto gli occhi del marito. Il fatto sarebbe avvenuto l'11 luglio scorso ma adesso i familiari, assistiti da Studio3A, hanno presentato una denuncia in Procura per chiedere che si faccia chiarezza su quanto accaduto. Nel'esposto i parenti della donna sollecitano la magistratura ad accertare se siano "ravvisabili responsabilità da parte dei sanitari dell'ospedale di Formia per l'errata diagnosi e per quelle dimissioni rivelatesi, con il senno di poi, quanto meno affrettate".

Un fatto sconcertante che se dovesse essere confermato siamo certi che scatenerà l'ennesima polemica sui "morti di Covid" e morti "col Covid". Una differenza enorme che questo caso renderebbe ancora più evidente e drammatica.