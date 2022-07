Scontrino-choc in Costa Smeralda, quanto costa un cesto di frutta: cifre pazzesche

26 luglio 2022 a

Un nuovo capitolo nell'estate degli scontrini folli. Questa volta il conto salatissimo arriva direttamente dalla Sardegna, da celebre Nikki Beach di Porto Cervo, un posto in cui, insomma, la stangata è dietro l'angolo. La "denuncia" viaggia su Tik Tok, dove un ragazzo, scontrino in mano, mostra quanto ha dovuto sganciare: la bellezza di 821 euro, il caso risale alo scorso 23 luglio.

Ma a scatenare la polemica, su tutto, è un dettaglio: il costo del cesto di frutta, pari alla bellezza di 200 euro. A pubblicare lo scontrino è Gianmarco Di Ronza, tiktoker napoletano che gira locali alla moda ed esclusivi, spesso e volentieri postando gli scontrini salatissimi che deve saldare al termine della serata. Era stato proprio lui, infatti, a mostrare recentemente un conto da 78 per una colazione a Capri.

Ma a Porto Rotondo, le cifre schizzano verso l'alto. Nel dettaglio la spesa è di 95 euro per un piatto di sushi, 10 euro per una bottiglia d'acqua, 36 euro per un piatto di tonnarelli allo scoglio, 275 per una bottiglia di champagne da 75 centilitri, 205 euro per il lettino e 200 per il cesto di frutta. E dopo aver postato lo scontrino, ecco esplodere le polemiche. Ma in molti puntano il dito contro chi sceglie posti simili per poi sorprendersi del conto: "Io non capisco perché ci sia ancora gente che ci va. Basta controllare il listino e passa la paura", scrive per esempio un utente. Poi, c'è chi sceglie il registro dell'ironia: "A Napoli con 200 euro apri un fruttivendolo". Esagerato. Come lo scontrino...