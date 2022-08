Chubais in gravissime condizione, il veleno di Putin arriva in Sardegna?

01 agosto 2022 a

a

a

Le mani e il veleno di Vladimir Putin arrivano fino in Sardegna, nell'esclusiva Costa Smeralda? L'ipotesi è sul tappeto. Si parla della vicenda di Anatoly Chubais, ricoverato in ospedale per un improvviso malore: secondo alcune indiscrezioni si trovava appunto in Sardegna, ora sarebbe in gravissime condizioni. La diagnosi, i cui dettagli sono stati rilanciati dalla Associated Press, dà conto di una "sindrome neurologica".

Chubais, per inciso, era ex consigliere strettissimo di Putin: a marzo aveva abbandonato ogni carica politica - all'epoca era delegato i Mosca alla conferenza internazionale sul clima - e aveva lasciato la Russia. Non aveva mai spiegato le motivazioni del suo gesto, ma i più (e i media) lo avevano interpretato come uno "strappo" con il Cremlino in netto disaccordo con l'invasione in Ucraina. Insomma, un gesto di dissenso nei confronti di Putin.

Anche l'agenzia russa Tass conferma la notizia circa il grave malore che ha colpito Chubais: la Tass aggiunge che si trova ricoverato in un reparto di terapia intensiva. Dunque le parole di Ksenia Sobchak, celebre personaggio televisivo in Russia, che su Telegram ha reso noto di aver parlato con la moglie di Chubais che l'ex collaboratore di Putin è stato colpito dalla sindrome di Guillain-Barre, una malattia del sistema nervoso che insorge in seguito a una infezione. Il quotidiano Daily Mail parla esplicitamente dell'ipotesi-avvelenamento.