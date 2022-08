Fratelli Bianchi, indiscrezioni: come passano la giornata in cella

07 agosto 2022 a

Cosa fanno in cella Marco e Gabriele Bianchi, i due fratelli accusati dell'omicidio di Willy Monteiro Duarte, ammazzato di botte a Colleferro il 6 settembre 2020? Dopo la condanna all'ergastolo, pare che la coppia stia puntando adesso sulla buona condotta nei penitenziari di Viterbo e Rebibbia. Il loro avvocato, Massimiliano Pica, ha rimesso il mandato qualche settimana fa. E adesso i due sarebbero alla ricerca di un "tecnico" che li aiuti a ribaltare l'ultimo verdetto emesso.

Dai due penitenziari - come riporta il Corriere della Sera - filtra l'informazione secondo cui i fratelli Bianchi non starebbero creando alcun tipo di problema: "Curano il proprio spazio, si cucinano da soli con un fornelletto da campeggio, soprattutto fanno l’attività sportiva consentita e compatibile con le restrizioni di un carcere". Marco e Gabriele Bianchi, specialisti delle arti marziali miste, continuano insomma ad allenarsi anche in cella. I due fratelli quindi starebbero cercando di dare un'immagine diversa di sé, più tranquilla.

Il loro obiettivo, comunque, sembra difficile da raggiungere, soprattutto per lo stile di vita - noto a tutti - che i due conducevano fra Colleferro ed Artena. A questo si aggiungono altri elementi, come la violenza, le ostentazioni sui social e gli allenamenti nelle arti marziali. Tutti fattori che emergono anche dalle intercettazioni ambientali disposte subito dopo l’uccisione di Willy. Tra queste c'è una lucida conversazione in caserma, pochi giorni dopo l’arresto dei Bianchi, tra Omar Shabani e Alessandro Di Meo, due della comitiva che partecipò ai fatti del settembre 2020: "Cugi’, parlamose chiaro - esordisce Shabani — cioè questi tenevano una vita un po’ accelerata no, facevano quello che facevano, mo senza dirlo però si sapeva quello che facevano, no?".