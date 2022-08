Prato, "congestione": lo dimettono e muore a 31 anni. Choc: "Lo hanno ucciso"

08 agosto 2022 a

Un 31enne è morto a Prato dopo essere stato colpito da un infarto: due giorni prima sarebbe stato dimesso dall'ospedale con una diagnosi di congestione. A raccontarlo è sua mamma su Facebook: "Hanno lasciato morire mio figlio 31enne per infarto. Da solo, a casa". Il giovane si chiamava Jonathan Gaddo Giusti e lavorava in un'azienda di termoidraulica. Stando a una prima ricostruzione, tutto sarebbe iniziato nella notte tra il 3 e il 4 agosto, quando il 31enne è andato in ospedale per via di un malore. Dopo essere stato un po' in osservazione, come riporta Fanpage, sarebbe stato dimesso.

Ieri un nuovo malore: questa volta però non c'è stato nulla da fare. L’uomo è morto per attacco cardiaco. Sul posto anche una pattuglia dei carabinieri. Probabile la disposizione di un'autopsia sul corpo del giovane da parte della procura di Prato per capire meglio quali siano state le cause del decesso. Intanto l'Azienda sanitaria ha avviato accertamenti interni. A riportare la drammatica notizia è stato il Tirreno.

Su Facebook sono tanti i commenti per Jonathan, molto conosciuto nella sua città. “La vita è un soffio. Un piacere e un onore averti incontrato nel mio percorso, buon viaggio ragazzone buono”, gli ha scritto qualcuno. Qualcun altro invece: “Sei la prima persona che ho conosciuto quando sono venuta a vivere a Prato, mi hai fatto ridere tanto e abbiamo passato molti momenti insieme. Voglio ricordarti cosi, rimarrai sempre nei cuori di tutti”.