Lorenzo Maria Marchi, il salto dal Pd a Trump

Durante l'amministrazione del sindaco dem Matteo Biffoni , infatti, Marchi è stato anche assessore al Turismo e al Patrimonio nel Comune. Oltre alla politica intesa in senso stretto, però, in qualità di avvocato è anche stato al servizio della comunità ebraica e proprio questa esperienza, con il carico di conoscenze internazionali e diplomatiche che comporta, lo ha portato a guadagnarsi una nomina prestigiosa, quella di console onorario di Israele negli Stati Uniti. In questa veste, è nata una amicizia molto stretta con Jared Kushner , genero di Donald Trump e suo "factotum" nel corso della prima permanenza alla Casa Bianca.

C'è un politico italiano passato dal Pd a Donald Trump . Una parabola decisamente insolita, ma soprattutto una clamorosa beffa per Elly Schlein . Protagonista di quello che il Secolo d'Italia definisce ironicamente il "primo salto col ciuffo" è Lorenzo Maria Marchi , 40 anni, avvocato di Prato per anni protagonista di prima fila del partito cittadino, con ruoli istituzionali rilevanti.

Il legame con Kushner e con la Trump family è rimasto talmente vivo da coinvolgere il democratico Marchi anche nella campagna elettorale per le ultime presidenziali del 2024. Marchi si è occupato del voto degli italo-americani e delle comunità ebraiche negli Stati Uniti. La vittoria alle elezioni gli ha quindi aperto le porte a un incarico ancora più delicato e prestigioso: quello di consulente del presidente Trump in persona. Marchi è oggi segretario generale del senior advisor dello staff presidenziale per il Medio Oriente e il mondo arabo, ancora una volta a stretto contatto con Kushner, marito di Ivanka Trump.

"Il padre di Jared, Charles Kushner, è stato nominato ambasciatore Usa a Parigi e il sottoscritto svolge per lui un ruolo di consigliere speciale - spiega Marchi, senza troppi rimpianti per la carriera italiana nelle fila democratiche -. l’altro consuocero, Massad Boulos, ha assunto il ruolo di senior advisor per il Medio Oriente e il mondo arabo. Con enorme gratitudine nei suoi confronti io rivesto il ruolo di suo segretario generale". Farewell to Elly.