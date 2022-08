Meteo, caldo-record? Quante persone sono morte: dal ministero i dati-horror

09 agosto 2022 a

Le ondate di calore che ci stanno accompagnando fin dall'inizio di questa estate non sono solo fastidiose ma anche parecchio pericolose. Lo certificano i dati del ministero della Salute, secondo cui l'afa delle prime due settimane di luglio ha causato un eccesso della mortalità del 21%, per un totale di 733 decessi nelle 33 città italiane al centro del monitoraggio. Lo si legge nel bollettino del sistema di sorveglianza sulle ondate di calore pubblicato dal ministero della Salute e riferito al periodo 16 maggio-15 luglio 2022.

Nel mese di giugno, come riporta TgCom24, nelle 33 città sotto osservazione è stata registrata una mortalità del 9% superiore all'atteso. Mentre dall'1 al 15 luglio le città in cui si è registrato l'incremento maggiore sono state Latina (+72%), Bari (+56%), Viterbo (+52%), Cagliari (+51%), Catanzaro (+48%). Il caldo asfissiante è arrivato sull'Italia in anticipo quest'anno. Dal bollettino, infatti, emerge come già a partire dal mese di maggio si siano registrate temperature superiori alla media stagionale di +3,2°C in tutto il Paese.

I valori più elevati, però, sarebbero stati registrati soprattutto nelle città del Centro Italia. A giugno, poi, le temperature sono state superiori al valore climatico di riferimento in media di +3°C. Mentre tra fine giugno e la prima settimana di luglio si sono registrati picchi di temperatura massima compresi tra 37 e 40 gradi.