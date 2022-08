Calabria, drone in azione: piromane rischia 10 anni di carcere

15 agosto 2022 a

La Calabria ora usa i droni per scovare i piromani che appiccano il fuoco nei boschi della regione. E adesso arrivano i primi frutti di questa maxi operazione voluta fortemente dal governatore Roberto Occhiuto. "Grazie al monitoraggio della Regione, abbiamo salvato - per l’ennesima volta - la natura calabrese da un incendio", ha fatto sapere il governatore. "In Calabria su misure anticendi si fa sul serio", continua Occhiuto nel post su Facebook.

"Voglio vederli in galera". Salvini, pene più severe per i piromani

E questa volta è stato colto in flagranza di reato un uomo che si apprestava a dar fuoco a un immensa area boschiva della Calabria. Adesso rischia dieci anni di carcere. I roghi solo nel 2021 hanno mandato in fumo in Italia "159.437 ettari di superfici boscate e non, ovvero il 154,8% in più in più di quelli inceneriti nel 2020", fa sapere Legambiente.

E sui social in tanti hanno condiviso le parole del governatore che ha sottolineato la prontezza di intervento della regione nello scovare i piromani. Il metodo-droni dunque funzione e appare utilissimo per salvaguardare il nostro patrimonio: la natura. La Calabria potrebbe implementare ancora l'uso dei droni. Una mossa che potrebbe mettere al sicuro ettari di vegetazione dalla furia cinica dei piromani che si aggirano tra i boschi.