Jannik Sinner da Leone XIV: la sorpresa e le battute

Il numero uno del tennis mondiale Jannik Sinner è stato ricevuto a sorpresa da Papa Leone XIV. Con il tennista, accompagnato da suoi genitori Hanspeter e Siglinde, una delegazione della Fitp, la Federazione italiana tennis e padel, con il presidente Angelo Binaghi. Il Pontefice, infatti, è un grande appassionato di tennis. Lunedì scorso, al termine dell'udienza con i media mondiali arrivati a Roma per seguire il Conclave, Leone XIV era stato incalzato da una giornalista per organizzare una partita di tennis di beneficenza per le Pontificie Opere Missionarie, conoscendo la sua passione per questo sport.

"Certo va bene", aveava replicato Leone XIV. "Io porto Agassi", ha detto la giornalista scherzando e il Papa ha replicato: "Basta che non porti Sinner", scherzando sul doppio senso sia perché l'italiano è il numero uno del mondo e sia perché il suo cognome in inglese significa "peccatore". Anche altri giornalisti si sono poi detti pronti a giocare a tennis in un doppio. E il Santo Padre, sempre scherzando, ha risposto: "Gioco ma non bene...".