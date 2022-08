Meteo, Giuliacci: "Cosa sta per succedere a Milano", estate finita in anticipo?

20 agosto 2022 a

Il colonnello Mario Giuliacci ha approfondito la situazione del meteo a Milano nei prossimi 10 giorni. I modelli previsionali mostrano in prevalenza bel tempo, anche se il grande caldo che ha caratterizzato gli scorsi mesi è ormai lontano e non tornerà nemmeno in questo ultimo scorcio d’estate. Il weekend di sabato 20 e domenica 21 agosto sarà caratterizzato dal caldo non eccessivo, con massime attorno ai 30-31 gradi e minime notturne sui 19-20 gradi.

“Almeno fino a venerdì - scrive Giuliacci sul suo sito - le massime continueranno a oscillare attorno ai 31-32 gradi, con minime notturne sempre vicine ai 20 gradi, mentre la sensazione di afa rimarrà contenuta. Un temporaneo e moderato aumento della calura è invece atteso nell’ultimo fine settimana del mese, il 27-28 agosto, quando le massime si spingeranno fino a 34-35 gradi: insomma, caldo in aumento, ma comunque nulla di particolarmente preoccupante”.

Al tempo stesso, però, il prossimo weekend la situazione inizierà a diventare instabile: “Sembra probabile che si formino improvvisi temporali, con la pioggia che quindi tornerebbe a bagnare la città: giornate in cui ci sarebbe anche spazio per il sole, specie al mattino, mentre i temporali si formerebbero soprattutto fra tardo pomeriggio e sera. E come spesso capitato durante questa bollente estate, non si può escludere che tali temporali risultino a tratti particolarmente intensi, accompagnati da grandine e nubifragi”.