Meteo, ecco cosa accadrà tra poche ore dopo il "Ciclone Maltempo"

Il Maestrale, associato allo spostamento verso i Balcani del Ciclone che ha portato forte maltempo al Centro-Nord, regala agli italiani una fine settimana di bel tempo: avremo un pò di mare mosso intorno alla Sardegna, alla Puglia e sui bacini meridionali, con temperature che scenderanno di 7/9 C al Sud riportandosi su valori sopportabili con massime al più sui 35 C in Sicilia e 32/33 C sul resto del Meridione. Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito www.iLMeteo.it, conferma un miglioramento da Nord a Sud: dove faceva caldo le temperature si abbasseranno, dove sembrava autunno arriverà un aumento termico anche di 8 C.

Oggi sono attesi solo acquazzoni sui rilievi del Sud, in un contesto di moderata instabilità, altrove il tempo sarà buono salvo addensamenti a tratti sul Triveneto interno. Domenica ancora bel tempo caratterizzato però da una parziale aumento delle velature: a tratti cirri o cirrostrati accompagneranno la rimonta dell’Alta Pressione, mentre il ’Ciclone del Maltempo si sposterà verso i Balcani. Un’ultima notazione: un blocco di alta pressione presente da giorni tra Mar Nero ed Ucraina con temperature anche elevate, fermerà lo spostamento del "Ciclone del Maltempo" verso Est: questa configurazione sinottica potrebbe essere un problema per il Meridione. Tra lunedì e mercoledì non si escludono infatti temporali a tratti intensi su questo settore, in particolare nel pomeriggio e a ridosso dei rilievi ma, data l’energia in gioco sui nostri mari caldissimi, non escludiamo anche qualche rovescio forte lungo le coste, seppur di breve durata.

NEL DETTAGLIO - Sabato 20. Al Nord: bel tempo salvo locali addensamenti sul Nord-Est. Al Centro: bel tempo. Al Sud: temporali pomeridiani su Calabria e localmente sulla Sicilia. Domenica 21. Al Nord: bel tempo. Al Centro: bel tempo salvo nubi alte in transito. Al Sud: temporali pomeridiani sull’Appennino meridionale. Lunedì 22. Al Nord: bel tempo. Al Centro: bel tempo. Al Sud: temporali pomeridiani su Calabria e Sicilia. Tendenza. Anticiclone al Centro-Nord, frequenti temporali al Sud.