Castelfranco Veneto, rubano champagne da 800 euro: "Volevamo farci un bagno"

Rubano bottiglie di champagne dal valore di 800 euro da un supermercato e si giustificano così: "Volevamo fare un bagno rinfrescante". L'assurda vicenda arriva da Castelfranco Veneto. I protagonisti, colti sul fatto, sono stati arrestati con l'accusa di furto aggravato in concorso. Tutto è iniziato nel pomeriggio di mercoledì 10 agosto, quando - come riporta Today - una 33enne originaria del Veneziano, il suo convivente 38enne e un loro complice 50enne hanno messo a segno un primo furto di champagne al supermercato di via dei Carpani a Castelfranco Veneto.

Ma non è finita lì. Perché i tre hanno tentato un nuovo colpo anche venerdì 12 agosto. Peccato però che questa volta ad attenderli c'erano le forze dell'ordine. Che nella borsa di uno dei tre hanno trovato ben 8 bottiglie di champagne. E non solo: nei pantaloni dell'altro uomo c'era una pinza tronchese mentre nella borsa della donna un paio di scarpe nuove, senza scontrino. Nell'auto, inoltre, i carabinieri hanno trovato pure diverse confezioni di coltelli e occhiali da sole. Il gruppo, però, non ha saputo dire da dove venissero tutti quegli oggetti.

Alla fine le riprese delle telecamere di videosorveglianza hanno permesso di beccare i tre e di capire anche in che modo operassero. Sentiti dai militari, in un primo momento sarebbero ricorsi alla scusa del bagno estivo nello champagne. Poi però il sospetto degli inquirenti è che i tre volessero rivendere le bottiglie pregiate ad altre persone.