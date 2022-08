Vaiolo delle scimmie, il carabiniere morto? Cosa è successo davvero

30 agosto 2022 a

a

a

Il vaiolo delle scimmie non c'entra nulla: a uccidere durante una vacanza a Cuba il maresciallo Germano Mancini sarebbe stata una "broncopolmonite da germe sconosciuto". Lo ha chiarito il ministero della Salute cubano in una nota ufficiale: "Sepsi dovuta a broncopolmonite con germe indeterminato e danni a più organi". Il militare dell'Arma, che comandava la stazione dei carabinieri di Scorzè (Venezia), era stato catalogato come il primo morto italiano di vaiolo delle scimmie, ma ora arriva la svolta con i familiari decisi ad andare fino in fondo con gli accertamenti sanitari, per avere la certezza delle cause della morte. Anche perché le persone che si trovavano con lui hanno testimoniato di non aver visto vescicole nei giorni precedenti.

Vaiolo delle scimmie killer: cosa è successo a un carabiniere in vacanza

Il legale della famiglia, Guido Simonetti, rivela Repubblica, ha chiesto alla Procura di Venezia una nuova autopsia sul corpo del militare, la cui salma si trova da sabato scorso a Noale (Venezia). Mancini era in vacanza a Cuba dalla sera del 15 agosto con un amico carabiniere e la moglie cubana di quest'ultimo. Il maresciallo ha cominciato a stare male dal 17 agosto. In ospedale il 18 agosto è stato trasferito in un reparto di terapia intensiva per un arresto cardiaco e, entrato in coma, è morto tre giorni dopo.