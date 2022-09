Napoli, moto impenna e uccide una 34enne: video-choc, immagini forti

01 settembre 2022 a

Una morte terribile, quella di Elvira Zriba, colpita e uccisa da una moto in impennata che correva a velocità folle sul lungomare di Napoli. Una morte la cui dinamica viene rivelata da un video, drammatico e impressionante, ripreso dalle telecamere di sorveglianza della zona, immagini acquisite mercoledì dal reparto Infortunistica stradale.

Nel video si vede la cameriera di origine tunisina, 34 anni, attraversare la strada sulle strisce pedonali di via Caracciolo. Elvira stava andando a buttare la spazzatura, quando però è stata falciata dalla moto e scaraventata sull'asfalto per circa 20 metri. La donna è stata trasportata in ospedale in condizioni disperate ed è morta poco dopo. L'uomo che guidava la moto non aveva neppure la patente.

La tragedia risale alla notte tra domenica e lunedì, intorno all 1.25 del mattino. Elvira Zriba stava attraversando via Caracciolo quando è stata centrata dal veicolo, che sopraggiungeva a velocità insensata. Il centauro stava trasportando una seconda persona sul sellino posteriore ed è uscito illeso dall'incidente. La moto si è inclinata per proseguire la sua corsa per circa altri 30 metri. La vittima è stata scaraventata per 20 metri, fino ai bidoni della raccolta differenziata. Nemmeno il segno di una frenata sull'asfalto: stando ai primi rilievi, la motocicletta viaggiava intorno ai 100 km/h, circostanza che verrà chiarita e confermata nel corso delle indagini