Siccità, Italia devastata: prima così, poi... la foto sconvolgente

Mai come quest'estate la siccità ha messo a dura prova l'Europa. Stando ai dati forniti dal programma europeo di osservazione della Terra Copernicus, gestito dalla Commissione Ue e dall'Agenzia spaziale europea, la siccità nel 2022 è stata la peggiore degli ultimi 500 anni. Nonostante i danni più gravi siano stati registrati nel sud-est della Gran Bretagna, in Francia settentrionale, in Germania e in Polonia, anche per l'Italia il clima è stato una batosta.

Più nel dettaglio le condizioni del fiume Po sono a dir poco drammatiche, con un'emergenza che interessa tutta la pianura Padana. Una situazione preoccupante, confermata anche dalle immagini registrate dal satellite Sentinel 2 tra il primo luglio e il 31 agosto. Qui si può osservare come vaste regioni siano passate da un verde acceso a un marrone arido.

Sempre Sentinel nei mesi scorsi aveva lanciato un allarme in riferimento al Po. Anche in quell'occasione le riprese nello stesso periodo, in tre anni consecutivi, parlavano chiaro. Confrontando le immagini nei pressi di Piacenza a metà giugno 2020, 2021 e 2022, è palese la riduzione di portata grazie alla formazione di vere e proprie spiagge lungo gli argini. Complice l'assenza di precipitazioni, che ha coinvolto tutto lo Stivale.