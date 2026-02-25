Massimo Cacciari, gufata da record contro Gennaro Gattuso: "Il motivo è semplice..."

Sull’Italia ai mondiali piove la clamorosa gufata di Massimo Cacciari. Il filosofo, intervenuto oggi, mercoledì 25 febbraio, a Un Giorno da Pecora su Rai Radio 1, si è speso in una previsione che non farà certo piacere ai tifosi azzurri e soprattutto al Ct, Gennaro Gattuso. Rispondendo alle domande di Giorgio Lauro e Nancy Brilli, Cacciari ha espresso tutto il suo scetticismo sul possibile esito degli spareggi che attendono gli azzurri.
Secondo Cacciari, l’Italia è destinata a un nuovo, rovinoso, flop: "Secondo me gli spareggi li perderemo. Il motivo è semplice: in Italia il livello atletico, fisico, di agonismo e di determinatezza anche in squadre top come l’Inter è bassissimo, figuriamoci come possa essere quello della Nazionale di calcio", picchia durissimo il filosofo.
La posta in gioco è altissima. Infatti l'Italia ha fallito la qualificazione diretta ai Mondiali e dovrà affrontare gli spareggi di marzo 2026. La semifinale è fissata per giovedì 26 marzo 2026 contro l’Irlanda del Nord, in casa, mentre in caso di successo gli azzurri disputeranno la finale martedì 31 marzo 2026 contro la vincente dell’altra semifinale tra Galles e Bosnia ed Erzegovina. Le quattro squadre vittoriose nelle finali dei playoff europei guadagneranno l’accesso alla fase finale dei Mondiali in programma negli Stati Uniti, Messico e Canada dall’11 giugno 2026.