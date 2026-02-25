Massimo Cacciari, gufata da record contro Gennaro Gattuso: "Il motivo è semplice..."

Sull’Italia ai mondiali piove la clamorosa gufata di Massimo Cacciari. Il filosofo, intervenuto oggi, mercoledì 25 febbraio, a Un Giorno da Pecora su Rai Radio 1, si è speso in una previsione che non farà certo piacere ai tifosi azzurri e soprattutto al Ct, Gennaro Gattuso. Rispondendo alle domande di Giorgio Lauro e Nancy Brilli, Cacciari ha espresso tutto il suo scetticismo sul possibile esito degli spareggi che attendono gli azzurri.

Secondo Cacciari, l’Italia è destinata a un nuovo, rovinoso, flop: "Secondo me gli spareggi li perderemo. Il motivo è semplice: in Italia il livello atletico, fisico, di agonismo e di determinatezza anche in squadre top come l’Inter è bassissimo, figuriamoci come possa essere quello della Nazionale di calcio", picchia durissimo il filosofo.