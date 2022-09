Annamaria Franzoni choc, ecco dove è stata beccata: la foto che spiazza

07 settembre 2022 a

a

a

Annamaria Franzoni è tornata sul luogo del delitto. Il settimanale Giallo ha anticipato la copertina (clicca qui per vedere la foto) del numero che sarà in edicola a partire da domani, giovedì 8 settembre: in primo piano c’è proprio la donna ritenuta colpevole dell’omicidio di Samuele, il suo secondogenito. A fare notizia è il fatto che la Franzoni sia ritornata nella villetta di Cogne il mese scorso per trascorrere il Ferragosto.

Oggi 51enne, la donna è stata condannata a 16 anni di carcere nel 2008 per l’omicidio commesso il 30 gennaio 2002, tra l’altro con un oggetto che non è mai stato ritrovato e che servì a colpire mortalmente alla testa - e per ben 17 volte - il piccolo di appena tre anni. La vicenda diventò tristemente famosa in tutta Italia: il delitto di Cogne è stato fin troppo spettacolarizzato per fini mediatici. La Franzoni si è sempre professata innocente e ha finito di scontare la sua pena nel 2018.

Annamaria Franzoni, Capodanno nella villetta dell'orrore di Cogne. "Come hanno festeggiato", lo sconcerto dei vicini

La condanna di 16 anni è infatti stata ridotta a meno di 11 grazie all’indulto e ai giorni di liberazione anticipata. Tornando alle foto pubblicate dal settimanale Giallo, si nota che la villetta sembra in perfetto ordine, con i fiori alle finestre e il giardino ben curato.