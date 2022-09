Meteo impazzito in Italia: tornado ed ex uragani. Cosa ci aspetta nelle prossime ore

10 settembre 2022 a

a

a

Il meteo impazzito in Europa interesserà anche l'Italia. Il ciclone irlandese che, dopo una settimana di semi-stazionarietà, porterà temporali, tornado e alluvioni. Nelle prossime ore e nei prossimi giorni, riporta ilmeteo.it, l'Europa risentirà dell’arrivo di due ex-uragani atlantici: il primo, Danielle, già da domani 10 settembre punterà verso la Galizia; il secondo, Earl, da metà della prossima settimana potrebbe portare forte maltempo verso l’Italia. nei prossimi 6-7 giorni.

Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito, individua nell’arrivo dell’ex-uragano Danielle una delle principali cause della rimonta (da lunedì 12) del caldo africano sull’Italia: la tempesta tropicale, in arrivo sulla Galizia, favorirà la formazione di una profonda saccatura sull’Ovest del continente. Con questa configurazione aria calda ed umida risalirà verso l’Italia con afa e massime oltre i 35-38 gradi nei primi giorni della nuova settimana. In seguito, l’arrivo dell’ex-super uragano categoria 4 Earl, declassato ma ancora attivo come ciclone extratropicale, porterà maltempo sull’Italia centro-settentrionale da mercoledì prossimo.

Meteo, l'annuncio choc di Giuliacci: arrivano i tornado, chi deve restare in casa

Ma vediamo le previsioni per le prossime ore e per il weekend: oggi venerdì 9 sono attesi residui temporali forti, specie fino alla tarda mattinata su Nord-Est e nell’area compresa tra Bassa Toscana e Lazio; seguirà un miglioramento con venti forti dai quadranti occidentali che spazzeranno via le nubi. Sabat o10 tornerà il bel tempo su gran parte dell’Italia, salvo piovaschi al mattino in Emilia Romagna e sulle Alpi orientali; sempre al mattino non si escludono brevi piovaschi di passaggio anche in Campania. Domenica di sole e qualche momento di incertezza. Note instabili sono attese sul versante adriatico sotto forma di veloci acquazzoni più probabili a ridosso dell’Appennino, altrove la giornata sarà piacevole.

"Scenario devastante". Meteo, l'esperto Pasini: cosa accadrà fino a ottobre

Venerdì 9. Al nord: graduale miglioramento a partire dal Nordovest, ancora instabile al Nordest. Al centro: a tratti piovoso e più ventoso. Al sud: temporali mattutini dalla Campania verso la Puglia.

Sabato 10. Al nord: qualche rovescio su Alpi orientali ed Emilia Romagna. Al centro: in prevalenza soleggiato. Al sud: soleggiato e molto caldo, possibile acquazzone in Campania.

Domenica 11. Al nord: in prevalenza soleggiato. Al centro: soleggiato salvo qualche acquazzone sul versante adriatico ed a ridosso dei rilievi. Al sud: soleggiato e molto caldo, nubi sparse in Puglia, Campania e Calabria.

Tendenza. Da lunedì rimonta dell’Anticiclone Africano anche verso il Centro-Nord con caldo in sensibile aumento. Da metà settimana possibile peggioramento al Nord.