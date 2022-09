Bollette, basta un clic e staccano la corrente: cosa accadrà

13 settembre 2022 a

Il piano energetico per cercare di abbassare il costo delle bollette di fatto potrebbe prevedere una sorta di trattamento "lacrime e sangue" per milioni di cittadini dell'Unione Europea. La Commissione Ue, come vi abbiamo già raccontato oggi su Libero, potrebbe introdurre dei limiti per 4 ore sull'erogazione dell'energia elettrica abbassando il flusso di corrente nelle fasce di punta della giornata.

Ma probabilmente il piano di "razionamento" dell'energia elettrica potrebbe prevedere un ulteriore passaggio: operazioni dirette sui contatori da parte dei gestori dell'elettricità. In che modo? Come riporta il Giorno, a rendere possibile la "riduzione da remoto" della potenza di energia distribuita nelle nostre case "sono i contatori intelligenti che già oggi consentono l'attivazione, la disattivazione e i cambi di potenza da remoto e senza alcun intervento sul campo degli operatori.

Questi apparecchi, soprattutto quelli di seconda generazione, sono in grado di rilevare il consumo energetico in tempo reale, di verificare subito un guasto o un malfunzionamento e di ridurre i consumi". Insomma le misure per abbattere i costi delle bollette cominciano a prendere piede. E conviene abituarsi all'idea di una riduzione imminente della potenza: l'inverno è ormai alle porte. L'austerity eneregetica pure...