Gratta e vinci, come vince mezzo milione: Cuneo, una storia assurda

La fortuna è cieca. E questa vicenda, che arriva dal Piemonte, lo dimostra in maniera lampante. Una signora, infatti, doveva pagare il parcheggio dell'auto. Peccato però che avesse soltanto 50 euro in contante: servivano spicci, monete, tagli più piccoli. Morale della favola, per farsi cambiare la banconota, è entrata in una tabaccheria e ha acquistato un Gratta e Vinci. Un grattino che ha regalato alla donna, sulla sessantina, la bellezza di mezzo milione di euro.

La Dea Bendata è entrata in azione nella tabaccheria di Silvia Tonelli, in corso Nizza. Il grattino in questione è Il Miliardario da 10 euro. E un'ora dopo aver comprato il tagliandino, la signora è tornata in tabaccheria per chiedere spiegazioni sul gioco: no, non sbagliava. Aveva capito bene: aveva vinto 500mila euro.

Una vicenda di cui dà conto l'edizione locale de La Stampa: il numero vincente era il 13, quel 13 simbolo della fortuna in Italia (si pensi al Totocalcio) e della jella in tutto il mondo anglosassone. Dalla tabaccheria hanno spiegato: "La signora, non una nostra cliente abituale, era incredula e non sapeva cosa fare. Le abbiamo consigliato di prendere subito contatto con una banca. Ci ha salutati ed è uscita, stringendo il tagliando. Non si è più fatta sentire, ma siamo contenti per lei", rivelano. E ancora: "Questo dimostra che ci sono premi fortunati e importanti. Non solo i Gratta e vinci, da noi alcuni anni fa è stata centrata una vincita da 47mila euro al Superenalotto", concludono dalla tabaccheria (in attesa che la signora si ripresenti per il rituale regalo al titolare dell'esercizio in cui viene venduto il tagliandino vincente...).