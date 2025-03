Jannik Sinner, con chi lo hanno beccato dopo il giro in kart

Non solo lo sci dopo gli Australian Open o la sgambata sui kart in provincia di Cuneo. Jannik Sinner si è dato anche a un po’ di bici, facendolo in compagnia dell’amico Antonio Giovinazzi, pilota Ferrari, di Giulio Ciccone, ciclista professionista della Lidl-Trek, e di Alessandro Pier Guidi, compagno del pugliese nel Mondiale Endurance sempre con il team di Maranello. Una compagnia forte e vicina a Sinner, specie negli ultimi mesi, tanto da aver trascorso con loro il capodanno e passato una giornata in pista al circuito di Busca, la scorsa settimana.

L’ultima tappa “sportiva” è stata l'uscita in bici, un modo per tenersi allenato in vista del 13 aprile, giorno in cui Jannik potrà tornare ad allenarsi ufficialmente sui campi da tennis verso il rientro fissato per gli Internazionali d'Italia. Jannik era vestito con un completo nero, super sorridente nella foto postata sui social da Giulio Ciccone, che ritrae i quattro amici in sella tra Montecarlo e Nizza. "Uscita in bici con gli amici, prima volta per uno di noi...e direi che se l'è cavata alla grande”, ha scritto Ciccone con chiaro riferimento a Sinner. Insomma, il pusterese è più carico che mai e non vede l’ora di tornare sui campi a Roma, cercando di mantenere al meglio la sua condizione fisica.