Terremoto in Sicilia, scossa di magnitudo 3.6 a Paternò

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.6 si è verificata a 4 km da Paternò, nel Catanese, alle ore 4.21 di notte. La scossa sismica, a una profondità di 10 km, è stata registrata dall’Ingv (Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia). Il terremoto, localizzato dalla sala operativa dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, non avrebbe provocato danni a persone o a cose.

Come ricordano gli esperti di 3bmeteo.com, "questi terremoti sono originati da complesse dinamiche di movimento della crosta che coinvolgono le famose placche tettoniche. Sotto la roccia a chilometri e chilometri di profondità, fino a 30-50km, dipende dalla zona continentale dove ci troviamo, c'è il magma, una massa incandescente fluida sulla quale galleggiano tutte le placche continentali. Questi enormi segmenti di crosta proprio come avviene per una barca in mezzo al mare si spostano sul magma in virtù di certe correnti denominate convettive che provengono dal centro della Terra".