ROM-E 1-2 ottobre 2022: Roma diventa green con sport network

L’anno è il 2022. La location è Roma, la città Eterna che gode di un patrimonio unico. La sua unicità risiede nella sua millenaria storia e nelle sue indiscusse bellezze architettoniche. Passeggiare per le sue vie e le sue piazze è come sfogliare il più ricco manuale della storia dell'arte occidentale: archi e scalinate, colonne e obelischi, ville e giardini, palazzi e chiese, fontane e monumenti, riflessi della gloria di imperatori, principi e papi, testimoni del genio di artisti dal talento immortale. In ogni angolo si nasconde qualcosa da vedere e scoprire. Per questo rappresenta il set ideale per realizzare un evento volto al futuro e, nello specifico, del futuro dell’ecosostenibilità.

L’evento è Rom-E. 1-2 Ottobre 2022: la seconda edizione di Rom-E.

Rom-E è il festival sulla eco-sostenibilità, sulle nuove fonti di energia e sulla smart mobility della capitale con convegni, test drive, attività di intrattenimento e molto altro ancora. Una grande opportunità per pubblico e aziende di dialogare nell’ambito di un settore cruciale per il futuro delle nostre città e dell’ambiente in generale. Rom-E è l’evento dove il futuro incontra il passato, dove una tematica attuale e importante come quella dell’ecosostenibilità viene contestualizzata nel centro storico della capitale d’Italia.

Questa edizione rappresenta l’affermazione di un percorso iniziato l’anno scorso. Una seconda edizione che attesta il grande successo del 2021, di pubblico e di partecipazione di aziende e istituzioni.

Nel 2021 l’affluenza media nel weekend dell’evento è stata tra i 180.000 e 200.000 passaggi, oltre alla copertura mediatica che ha permesso di raggiungere un pubblico ancor più ampio. L’edizione 2022 vuole essere l’affermazione dell’obiettivo lanciato nel 2021, creare un evento in grado di diventare il riferimento per le aziende che vogliono raccontare il loro approccio ecosostenibile e l’importanza che questo tema assume nelle loro realtà, oltre a incontrare il pubblico in un contesto d’eccezione. Rom-E vuole essere il punto di partenza perché cittadini, istituzioni e aziende riconoscano in Roma il riferimento per l’ecosostenibilità.

La testata Auto è la realtà editoriale che segue e gestisce l’evento per la parte relativa al palinsesto, tavole rotonde, coinvolgimento di grandi realtà.

Sport Network è organizzatore tecnico e official advisor dell’evento.

30/09/2022. Le giornate di Rom-E si aprono, come nel 2021, con un evento digital online oggi sul sito www.rom-e.it, diretto da Andrea Brambilla, Direttore di Auto, e da Pasquale Di Santillo, Vice Direttore di Auto, che modereranno ospiti illustri in un palinsesto ricco di contenuti. Un convegno a cui parteciperanno i rappresentanti di aziende e istituzioni impegnate nel processo di transizione ecologica. Testimonianze e confronti su tante tematiche, la situazione in Italia e in Europa, il futuro della mobilità elettrica, la mobilità integrata, il futuro dei veicoli commerciali nella transizione.

1-2/10/2022. Evento nel cuore di Roma. Un’opportunità per le istituzioni locali di offrire alla città una nuova visione strategica, moderna e sostenibile della mobilità.

Roma diventa quindi un laboratorio della sostenibilità per due giorni, durante i quali sarà possibile testare i prodotti, approfondire le tematiche vicine alle fonti rinnovabili e alla smart mobility: due giorni dedicati all’edutainment, per fare informazione sul tema attraverso l’intrattenimento. Incontreremo famiglie e bambini, faremo attività di apprendimento giocando e per scoprire insieme che cosa significa prendersi cura del nostro ambiente. Dialogheremo con tante aziende che ci racconteranno che cosa vuol dire ecosostenibilità nel loro settore. Il tutto nel salotto di Roma, dove il futuro incontra la storia

Piazza Bucarest è l’hub di Rom-E dedicato ai TEST DRIVE: le auto protagoniste saranno le elettriche e elettrificate e tutti coloro che vorranno provarle saranno accompagnati da driver professionisti. Per iscriversi basterà recarsi a Piazza Bucarest domani e domenica dalle 10:00 alle 19:00.

Le auto disponibili per i test drive saranno: Fiat 500C, Mercedes EQA, Mercedes EQB, Nissan Qashqai e-Power, XEV YoYo.

Un vero e proprio FESTIVAL DIFFUSO nel centro della città con attività dimostrative ed educative che coinvolgerà diverse piazze del centro città e Villa Borghese creando un importantissimo momento d'incontro alla scoperta della sostenibilità.

Il focus sarà sulle aziende che mostreranno il loro lato green attraverso esempi concreti, prove pratiche, dimostrazioni, ma anche incontri per creare un appuntamento dedicato a tutto quello che ruota intorno al mondo dell’eco-sostenibilità.

Rom-E è patrocinato dal Ministero della Transizione Ecologica e da Roma Capitale. È sostenuto dall’Assessorato Agricoltura, Ambiente e ciclo dei rifiuti che fornirà tutto il verde previsto nell’allestimento dell’evento, dall’Assessorato Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda e dall’Assessorato alla mobilità.

RDS 100% Grandi Successi è la Radio Ufficiale di Rom-E. Da sempre fortemente attiva e sensibile alle tematiche di eco-sostenibilità, la principale radio di flusso italiana racconterà l'iniziativa sui propri canali per il coinvolgimento attivo e la sensibilizzazione dei suoi 5 milioni di ascoltatori, abbracciando l'evento nel cuore di Roma con la sua musica targata 100% Grandi Successi.

La testata Auto è la realtà editoriale che seguirà e gestirà l’evento per la parte relativa al palinsesto, tavole rotonde, coinvolgimento di grandi realtà. Punto di riferimento per il mondo auto in generale e, nello specifico, per la new mobility.

Si ringraziano, in ordine alfabetico: A2A, Enel X-Way, Fercam, Fiat, Jaguar - Land Rover, Mercedes, Nissan, Eni Plenitude, XEV.

Sport Network è organizzatore tecnico e official advisor dell’evento. Riferimento per tutte le aziende che intendono presenziarlo, già affermatasi come prima concessionaria green in Italia grazie al grande impegno in progetti editoriali e BTL nell’ambito dell’ecosostenibilità.