Treviso, ruba tre auto e uccide un ciclista: chi c'era alla guida

Ruba tre auto, scappa e nella fuga uccide un ciclista. È successo in diverse province di Treviso, dove un 19enne, in uno stato di evidente alterazione, è stato poi arrestato, stando a quanto riportato da Repubblica. I furti sarebbero avvenuti a Fonte, ad Asolo e a San Zenone degli Ezzelini, dove il ragazzo avrebbe provocato un incidente mortale travolgendo un ciclista di passaggio.

Il 19enne avrebbe minacciato alcune donne, rubando in sequenza una Honda Civic, un'Audi e una Ford Ka. Con quest'ultima avrebbe causato un incidente che ha fatto ribaltare una pattuglia dei carabinieri. Il giovane avrebbe alcuni piccoli precedenti penali per furti e danneggiamenti. Ora si troverebbe in ospedale. Mentre per il ciclista vittima dello scontro, 67 anni, non c'è stato nulla da fare.

Stando a una prima ricostruzione, il giovane avrebbe rubato la prima auto alle 9 del mattino, sottraendo le chiavi della Honda a una donna di Altivole. Arrivato a San Zenone degli Ezzelini, avrebbe prima investito e poi ucciso il ciclista. Di lì avrebbe rubato una seconda auto, un'Audi, con cui sarebbe arrivato al semaforo di Fonte dove avrebbe provocato un altro incidente con un camion e diverse auto. Infine il furto della terza auto, una Ford Ka di proprietà di una signora della zona. Con quest'ultima avrebbe speronato l'auto dei carabinieri, ribaltandola.