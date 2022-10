A7, "rischio elevato": perché l'autostrada è stata bloccata per ore

01 ottobre 2022 a

a

a

Milano Serravalle-Milano Tangenziali S.p.A. informa che nella giornata di ieri, venerdì 30 settembre, lungo il tatto di propria competenza dell’autostrada A7 un veicolo pesante alimentato a GNL (gas naturale liquefatto) si è incendiato, causando la chiusura dell’autostrada in entrambe le direzioni per diverse ore.

Video su questo argomento Inferno sulla A7, tutto bloccato da ore: le moto si buttano dall'autostrada

L’episodio, avvenuto alle ore 14.56, al Km 46+600 in direzione sud, è stato immediatamente rilevato dal Centro Radio Informativo della Società, che ha subito allertato e coinvolto Polizia Stradale e Vigili del Fuoco; i quali, per ragioni di sicurezza legate sia al sistema di alimentazione del veicolo che all’elevato rischio di esplosione del serbatoio dello stesso, hanno richiesto la chiusura del tratto autostradale interessato, in entrambe le direzioni di marcia, per consentire l’intervento dei mezzi di soccorso.

Video su questo argomento Tir incendiato, A7 in tilt: sei ore di "sequestro di persona", lo scandalo | Video

Durante lo svolgimento delle operazioni di messa in sicurezza del veicolo in fiamme, la Società ha informato costantemente l’utenza dell’evoluzione delle restrizioni di traffico attraverso il proprio sito web e i pannelli a messaggio variabile, attivando tutte le risorse e procedure utili e necessarie per limitare i disagi agli utenti, coinvolgendo anche la Croce Rossa Italiana e la Protezione Civile. L’evento si è concluso nella tarda serata, dopo un complesso intervento di messa in sicurezza e rimozione del veicolo pesante da parte dei Vigili del Fuoco, che ha permesso la riapertura del tratto autostradale e la completa ripresa della circolazione.