Ostia, il fidanzato dà in pasto una 15enne al branco: lo stupro di gruppo sconvolge l'Italia

Il fidanzato che avrebbe dovuto proteggerla l'ha data in pasto al branco. Così questa ragazzina di 15 anni che si era rifiutata di fare sesso di gruppo è stata tenuta ferma e violentata a turno. I fatti, riportati dal Messaggero, sono avvenuti a Ostia un anno fa. La vittima viene ingannata e attirata in una trappola dal fidanzato di un anno più grande di lei che la convince a salire in macchina con alcuni suoi amici, tra cui due maggiorenni. La giovane si fida, peraltro conosce uno di questi due, ma una volta a bordo dell'auto i ragazzi le chiedono di fare sesso di gruppo, e dopo il rifiuto la violentano mentre il fidanzato resta a guardare.

La ragazzina, solo dopo qualche giorno, riesce a parlarne con la madre e insieme a lei denuncia tutto alla polizia di Ostia. Le indagini scattano immediatamente e due settimane fa i due maggiorenni vengono arrestati. Il fidanzatino, ormai ex, risulta invece indagato. Ma l'inchiesta non si ferma qui. Gli inquirenti infatti stanno controllando le chat dei telefonini della vittima e degli indagati per chiarire la posizione di un terzo ragazzo che potrebbe aver partecipato allo stupro di gruppo. Anche il diario e i quaderni della vittima sono al vaglio.