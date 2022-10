Sardegna, trovati due cadaveri in mare: ipotesi-choc, "ecco chi sono"

17 ottobre 2022 a

Al largo di Sant'Antioco, sulla costa sud occidentale della Sardegna, sono stati avvistati due cadaveri. L'allarme, diffuso dalla Guardia Costiera che ha notato i corpi, fa subito pensare a padre e figlia scomparsi sabato sera. Gianmarco Murgia, 64 anni e Valentina, 34, erano usciti in barca ma non sono più tornati. Al momento non c'è nulla di certo. L'unico indizio è che uno dei corpi rinvenuti appartiene a una giovane donna.

Valentina Murgia, residente in Germania, si trovava in Italia per le vacanze. Qui viveva e lavorava il padre, dipendente di una pizzeria a Masainas. La notizia del ritrovamento del corpo è stata confermata all'Ansa anche dal sindaco di Sant'Antioco Ignazio Locci. Padre e figlia erano partiti dal molo di Porto Pino per una battuta di pesca, ma a tarda sera non avevano fatto rientro.

Da qui l'allarme del genero di Murgia, marito della sorella di Valentina, che ha subito chiamato la Capitaneria di Porto. Le ricerche erano partite immediatamente con le motovedette della Guardia costiera, un elicottero e un aereo in genere impiegato nella missione Frontex. Le ricerche sono proseguite anche durante la notte, con l'aiuto di sistemi tecnologici in dotazione ai militari. Nessun esito fino ad oggi, con l'arrivo di due drammatici ritrovamenti.