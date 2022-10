Bari, l'acrobata del circo vola giù: immagini forti

30 ottobre 2022 a

a

a

Scene drammatiche a Terlizzi, in provincia di Bari: gli spettatori che stavano assistendo a uno spettacolo del circo Greca Orfei hanno visto cadere nel vuoto in diretta una trapezista, soccorsa e ricoverata ora in gravi condizioni. L'acrobata, una ragazza ucraina di 24 anni, stava terminando il suo numero ma a un certo punto ha perso la presa della fune a cui era aggrappata.

Tir falcia e ammazza due uomini in tangenziale. Poi il conducente... il video-choc | Guarda

L'incidente è stato repentino: nel giro di pochi secondi è scivolata e si è schiantata a terra violentemente dopo un volo di 4 metri, atterrando sul volto. Fortunatamente, come sottolineato dai presenti, la trapezista si stava già srotolando dalla fune: diversamente, il volo sarebbe potuto avvenire da una altezza ancora maggiore, con esiti drammatici.



La trapezista vola giù: immagini forti, guarda il video di Antenna Sud



L'artista del circo si trova ora ricoverata al Policlinico di Bari in prognosi riservata, mentre sul luogo dell'incidente sono accorsi subito la polizia locale e il personale del 118. La ragazza ucraina è arrivata in ospedale trasportata in codice rosso dal personale del 118 ed è ora nel reparto di chirurgia video-laparoscopica.

Ita Airways, scontro in pista con il Boeing e poi "la fuga": choc, cosa svelano le registrazioni

E' cosciente e lucida, e per ora non sarà operata. Nella caduta ha riportato una contusione epatica, una importante frattura maxillo-facciale e traumi vertebrali. Dopo una seconda Tac di controllo si deciderà un eventuale intervento.