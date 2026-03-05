Libero logo
giovedì 5 marzo 2026
Dubai, orgoglio tricolore in aereo: cosa cantano gli studenti salvati dalla guerra

Martedì sera è terminata l'odissea, almeno per 200 studenti italiani, i quali erano rimasti bloccati a Dubai dopo l'inizio della guerra mossa da Usa e Israele contro l'Iran. Dopo giorni di paura e tensione, i ragazzi sono rientrati in Italia con un volo speciale organizzato dalle autorità emiratine con il decisivo appoggio del governo italiano, che per il rientro ha mosso tutti i suoi canali diplomatici.

"Garantire la loro sicurezza è la priorità assoluta dell’azione del governo", aveva spiegato Antonio Tajani, il ministro degli Esteri. Un'operazione non semplice, con la guerra che furoreggia nell'intero Medio Oriente. Ma l'operazione è stata portata a termine.

A bordo del volo, gioia e sollievo. Ma anche tanto orgoglio: come mostrano delle immagini rilanciate anche dal Tg1, il gruppo di 200 studenti, in volo, ha cantato a tutto fiato l'Inno di Mameli. Orgoglio italiano, insomma. E anche un ringraziamento al governo che non ha abbandonato i suoi figli.

All'arrivo all'aeroporto di Malpensa, nella tarda serata del 3 marzo, i ragazzi hanno raccontato a Rainews quanto avevano appena vissuto, tra paure e sostegno reciproco. "Eravamo felici di rientrare, ma pensiamo anche alle persone che sono rimaste in quelle zone e a chi in Iran vive sotto le bombe", ha affermato uno di loro.

