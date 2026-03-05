Chi l'ha visto, il video-choc di Carmelo Cinturrino: "Se trovi la droga..."

Un arresto "anomalo" e che ora torna a far discutere visto che vede protagonista Carmelo Cinturrino , il poliziotto arrestato per l'omicidio di Rogoredo . A mostrare passo per passo quanto accaduto alle 14:00 del 7 maggio di due anni fa è Chi l'ha visto? Il programma di Rai 3 mostra quanto ripreso da una delle telecamere del "Grande Market" di Piazzale Gabriele Rosa. Nelle immagini si vede Cinturrino entrare nel locale per fermare un ragazzo. "La metti da parte, io domani mattina vengo e me la dai", si sente dire a una voce fuori campo. Subito dopo si vede Cinturrino tra gli scaffali rivolgersi al giovane: "Se trovi la droga dalla a me".

Otto mesi dopo il fatto, il giudice assolve il ragazzo fermato dall'assistente capo di polizia: non ci sono prove che permettano di attribuire a lui la droga rinvenuta all'interno del market. È a quel punto che, però, il giudice dispone la trasmissione degli atti alla procura per valutare "condotte penalmente rilevanti" nei confronti del poliziotto. Questo perché sarebbero emerse "numerose affermazioni che non coincidono con quanto si può invece vedere dalle immagini delle telecamere di sorveglianza". Così, la procura di Milano ha aperto un fascicolo per falso ideologico a carico del poliziotto.