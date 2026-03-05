Libero logo
Chi l'ha visto, il video-choc di Carmelo Cinturrino: "Se trovi la droga..."

giovedì 5 marzo 2026
Un arresto "anomalo" e che ora torna a far discutere visto che vede protagonista Carmelo Cinturrino, il poliziotto arrestato per l'omicidio di Rogoredo. A mostrare passo per passo quanto accaduto alle 14:00 del 7 maggio di due anni fa è Chi l'ha visto? Il programma di Rai 3 mostra quanto ripreso da una delle telecamere del "Grande Market" di Piazzale Gabriele Rosa. Nelle immagini si vede Cinturrino entrare nel locale per fermare un ragazzo. "La metti da parte, io domani mattina vengo e me la dai", si sente dire a una voce fuori campo. Subito dopo si vede Cinturrino tra gli scaffali rivolgersi al giovane: "Se trovi la droga dalla a me".

Carmelo Cinturrino, ecco l'esito del droga-test

È risultato negativo alle sostanze stupefacenti Carmelo Cinturrino, l'assistente capo della Polizia che, il 2...

Otto mesi dopo il fatto, il giudice assolve il ragazzo fermato dall'assistente capo di polizia: non ci sono prove che permettano di attribuire a lui la droga rinvenuta all'interno del market.  È a quel punto che, però, il giudice dispone la trasmissione degli atti alla procura per valutare "condotte penalmente rilevanti" nei confronti del poliziotto. Questo perché sarebbero emerse "numerose affermazioni che non coincidono con quanto si può invece vedere dalle immagini delle telecamere di sorveglianza". Così, la procura di Milano ha aperto un fascicolo per falso ideologico a carico del poliziotto.

Carmelo Cinturrino, "se avesse avuto una bodycam...": lo sfogo dell'avvocato

«Perdonatemi, pagherò per il mio errore». Dal carcere milanese di San Vittore, dove è detenuto...

Proprio per questo l'indagine della Procura di Milano sui presunti affari illeciti che vedrebbero coinvolto, a dire di alcuni testimoni, l'assistente capo del commissariato di Mecenate si allarga al Corvetto, altra zona di Milano. Il pubblico ministero Giovanni Tarzia, che coordina le indagini affidate alla Squadra Mobile, sta cercando di verificare le testimonianze rese da alcuni pusher su 'Luca Corvetto' - così veniva chiamato in zona il poliziotto arrestato - così come si cercano conferme a materiale video che ora potrebbe aggravare la sua posizione.

carmelo cinturrino
corvetto
rogoredo
chi l'ha visto

