Draghi, “ultimo regalo alla Meloni”: cosa le ha lasciato

31 ottobre 2022 a

a

a

Giorgia Meloni ha ricevuto un “ultimo regalo” da Mario Draghi. A sorpresa il Pil cresce anche nel terzo trimestre del 2022, facendo registrare un +0,5: crescita che per l’intero anno è pari al 3,9%, con la recessione che è rinviata. Secondo le stime dell’Istat a consentire questo risultato positivo anche nel terzo trimestre è stato soprattutto il turismo, ma intanto il governatore di Bankitalia, Ignazio Visco, frena: “È un dato provvisorio che ci spinge alla prudenza”.

La Meloni sta già dimostrando che non sarà una piccola "Draghetta"

Di certo però è positiva la crescita dello 0,5% rispetto alla previsione che stimava un -0,2% per il periodo. L’Istat ha spiegato che il dato fornito oggi tiene conto del fatto che il terzo trimestre del 2022 “ha avuto tre giornate lavorative in più rispetto al trimestre precedente e una giornata lavorativa in meno rispetto al terzo trimestre del 2021". La variazione congiunturale è la sintesi di una diminuzione del valore aggiunto sia nel comparto dell'agricoltura, silvicoltura e pesca, sia in quello dell'industria, mentre i servizi hanno registrato un aumento.

"Il governo GG". Indiscreto, cosa cambia subito per la Meloni: asse di ferro

"La fase espansiva del Pil - si legge nel rapporto dell’Istat - prosegue pertanto per il settimo trimestre consecutivo, ma in decelerazione rispetto al secondo trimestre dell’anno. Come sempre, si rimarca la natura provvisoria di questa stima, che riflette dal lato della produzione un calo dell'agricoltura e dell'industria e un aumento marcato dei servizi. Dal lato della domanda, si rileva un contributo positivo della componente nazionale (al lordo delle scorte) e un apporto negativo della componente estera netta, a seguito di una crescita delle importazioni maggiore rispetto alle esportazioni”.