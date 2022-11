Meteo-Giuliacci, "travolti dalla pioggia": ecco la data in cui cambia tutto

10 novembre 2022 a

Benvenuto maltempo. Da metà novembre in poi la pioggia potrebbe essere la vera protagonista del mese. A confermarlo Mario Giuliacci. Il meteorologo prevede un cambiamento improvviso a partire dal giorno 16. Se prima ci saranno relativamente pochi scossoni, lo stesso non si può dire dopo. Più nel dettaglio, il colonnello parla di perturbazioni che "si potrebbero fare più incisive e durature su tutto il nostro Paese".

Il risultato? "Nubifragi e possibili esondazioni". In ogni caso - tiene a precisare Giuliacci - mai come questo periodo dell'anno c’è il pericolo alluvioni (locali e areali). A maggior ragione se c’è un mare tuttora troppo caldo come il Mediterraneo. "Uno dei fattori determinanti - prosegue il colonnello - è la temperatura superficiali ancora troppo elevata dei nostri mari, che potrebbe fornire l'energia necessaria per lo sviluppo di imponenti celle temporalesche, con i famigerati temporali autorigeneranti".

Questi ultimi possono risultare parecchio pericolosi. Il motivo è chiaro: sono in grado di scaricare al suolo ingenti quantità d'acqua nel giro di poche ore, originando le temute alluvioni lampo. "Ma su questo - conclude il meteorologo Mario Giuliacci- non facciamo allarmismo e prenderemo le dovute cautele qualora ci fossero i rischi nei prossimi periodi".