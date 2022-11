Nave Genova-Palermo, svolta choc: che fine ha fatto la ragazza

13 novembre 2022 a

Svolta choc nel mistero della nave diretta da Genova a Palermo. La ragazza lodigiana scomparsa potrebbe essersi suicidata. Secondo quanto rilevato dagli investigatori ci sarebbe un messaggio mai recapitato al destinatario in cui la ventenne avrebbe deciso di farla finita per amore. Il fratello, a bordo con lui, ha dato subito l'allarme dopo l'arrivo della nave a Palermo. I due erano diretti in Sicilia per andare a trovare la nonna.

Il fratello è ora sotto choc e non sa spiegarsi il motivo del gesto. A quanto pare la ragazza si sarebbe buttata in mare nel corso della notte. Le ricerche sono andate avanti senza sosta nella zona di Livorno dove si pensa possa essersi gettata in mare la ragazza. Ora gli inquirenti dovranno raccogliere tutte le informazioni presenti suo cellulare della ragazza per ricostruire l'esatta dinamica di quanto è accaduto. Una cosa è certa: il messaggio in cui annunciava di volerla farla finita non è mai partito per il ragazzo destinatario dell'sms. La ventenne avrebbe approfittato di un momento di distrazione del fratello 16enne per allontanarsi e gettarsi nel buio del mare. Una vicenda che ha travolto e sconvolto un'intera famiglia che ora piange una ragazza di soli 20 anni.